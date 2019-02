VIDEO Paapua Uus-Guinea lähedalt leiti lennukivrakk. Kas see võib olla 20. sajandil kadunud naispiloodi Amelia Earharti lennuk?

Project Blue Angel juht William Snavely selgitas, et nad teevad vraki juurde veel sukeldumisi, et saada leitud lennuki osas selgust, teatab msn.com.

«Kuna Earhart lendas selles piirkonnas, siis võime väita, et see võib olla kuulsa naispiloodi lennuk. Täpsem uurimine annab vastuse, mis lennuk see on ja kes sellega lennata võis,» lausus Snavely.