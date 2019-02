Austraallanna sai hiljem teada, et ta voodipartneriks oli mehe kaksikvend

See leidis aset siis, kui ta oli veel vallaline ega olnud abielus.

«Mina ja üks väga seksikas mees kohtusime ühise sõbra 30. sünnipäeval. Olime üsna palju alkoholi tarbinud ja lahkusime peolt koos, minne minu koju. Kogesin siis maailma parimat seksi,» kirjutas naine oma kogemuse kohta.

Nad otsustasid, et see jääb üheöösuhteks ja nad ei vahetanud telefoninumbreid.

Seks. Pilt on illustreeriv FOTO: Andriy Popov/PantherMedia / Andriy Popov/Scanpix

Üks aasta hiljem jäi naisele Tinders silma profiil ja ta arvas, et see on tema üheöö seksipartner. Naine kontkateerus mehega nin tegi ettepanku kohvikus kohtuda.

Naine sõnas temaga kohvile tulnud mehele, et nad on varem kohtunud, kuid mees eitas seda.

«Kuidas ta ei mäletanud, et me kohtusime varem? Arvasin, et kuna olin oma soengut muutnud ja juuksed teist värvi värvinud, siis ta tõesti ei mäletanud mind,» jätkas austraallanna.

Naine ei võtnud teemaks siiski nende üheööseksi ja mida kauem ta selle mehe seltsis oli, seda enam sai salgeks, et näost hoolimata on see hoopis teine mees.

«Kui ma tema pere kohta küsisin, sai mõistatus lahendatud. Ta sõnas, et tal on kaksikvend, nad on identsed kaksikud. Isegi nende emal on vahel raske neid eristada. Mõistisn siis, et minu seksipartner oli selle mehe kaksikvend,» kirjutas naine.

Tinderi suhe arenes edasi, nad kihlusid ja lõpuks abiellusid. Kihlumise ajal kohtus naine oma mehe Danny perega ja siis oli kohal ka kaksikvend Tom.

Kohtingulehekülg. Pilt on illustreeriv FOTO: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia/Scanpix

Naine otsis hetke, et Tomiga kahekesi jääda ja talle öelda, et ta ei räägiks nende ühest kirglikust ööst.

«Loomulikult ma ei räägi sellest, sest olen nüüd ka ise kihlatud,» teatas Tom.

Tomi sõnul on tema ja Danny nagu sukk ja saabas ning ta ei taha ei vennale ega perele skandaali tekitada.