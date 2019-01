Kuula ja vaata: Eesti modernse küttemuusika lipulaev andis välja uue videosingli

Lugu nimega «Isn't It Obvious» räägib sellest, et kui soovid midagi oma elus muuta või enda arengut millelegi suunata, siis tuleb teha jõupingutusi, asjad ei juhtu iseenesest. Vokalisti Ian Karell sõnul ei saa mitte keegi meist üleöö edukaks - see võtab aega ja nõuab pingutust. «Me kõik oleme võimelised oma täiuslikku potentsiaali saavutama kui oleme valmis vastavateks katsumusteks,» usub Karell.