Räpifänni märg unenägu: nublu, 5miinust ja Pluuto esitlevad Simple Sessioni kontsertpeol uut ühist lugu

5miinust lubas Twitteris , et kontserdil esitatakse paari üllatust ning lavale astutakse nubluga samal ajal. Nüüd on vähemalt üks üllatustest selgunud: räpparid esmaesitlevad uut ühist laulu, mis peaks 5miinuse sõnul homme ka Youtube'i jõudma.

See tähendab, et nublu jaoks on olnud eriti viljakas nädal: alles eile ilmus menukal mõminaräpparil «Reporterist» ja Kanal 2-st kõnelev pala «Vigla show».