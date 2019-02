Islandi tegijatest Eesti naisräppariteni: millised põnevad artistid astuvad üles Intsikurmu talifestivalil?

Neljandat korda toimuv talifestival toob üheks õhtuks Kultuurikatlasse sumeda metsapargi miljöö, mida ilmestavad Oliver Kulpsoo ja Alexander Sproghise valgusinstallatsioonid. Kahel laval astub publiku ette kokku kümme artisti.

Low Roar

Reykjavíkist pärit Low Roar viljeleb post-rokki, ambient'i ja folkrokki. Varem bändis Audrye Sessions tegutsenud muusik Ryan Karazija alustas Low Roariga 2011. aastal, kui kolis Islandile.

«Low Roarist ei teadnud ma varem midagi, nii et kui Intsikurmu nad välja kuulutas, kuulasin kohe üle ja see on jumala äge asi. Islandi rohus kasvab vist midagi erilist, et nad oskavad nii ägedat mussi teha,» kommenteeris I Wear* Experimenti liige Hando Jaksi.

Hildur

Niisamuti on Islandilt pärit festivali teine peaesineja Hildur. Naine rääkis väljaandele Nordique, et muusikamaailma aitasid tal avastada biitlid, Bach, Celine Dion ja Spice Girls - igati värvikas kombo! Niisama värvikas ja äge on Hildur ise, kes viljeleb kvaliteetset põhjamaist popmussi.

I Wear* Experiment

Eesti Laulult üldtuntuks saanud elektropopi trio I Wear* Experiment esitleb festivalil detsembris ilmunud albumit «Jupiterz». Bändi eelmine kauamängiv valiti 2017. aastal Eesti Muusikaauhindadel aasta debüütalbumiks. Intsikurmu festival on Euroopas ja Aasias tuuritanud ansamblile südamelähedane.

«Kogu see festivali atmosfäär on väga muhe ja Eestis oleme ühed oma parimatest kontsertidest andnud just seal,» ütles IWE kitarrist ja klahvimees Hando Jaksi. «See on üks selline festival, kus me käime ise kohal ka siis, kui esinema ei pea,» lisas ta.

HOAX

Kollektiiv, mille moodustavad kaks noort ja andekat naisräpparit hxllup ja lais2n, sai tuntuks möödunud aasta alguses, kui anti välja lugu «Ära enam hella», millel tegi kaasa ka humorist Tigran Gevorkjan. Viimane laul «Okei» nägi ilmavalgust septembris. 2018. aastal nomineeriti HOAX MyHits Awardsil aasta Soundcloudi artisti kategoorias ning Raadio 2 andis tüdrukutele aasta demo auhinna.

Jaanuari alguses teatas HOAX, et ühiselt enam räpimerel purjetamist ei jätkata, nii et Intsikurmu talifestival võib olla viimane võimalus duot koos laval näha.

The Boondocks

Noortebändi konkursi abil laiema publiku ette jõudnud The Boondocks näitas sügisel tegusa aasta mahlakaid vilju ning esitles kolmandat stuudioalbumit. Viiest Pärnu noormehest koosnev indie-bänd rabab maheda helikeele ja endale omase sügavusega.

Catapulta

Räpipunt Catapulta koosneb Gorõ Lana tüüpidest: üks neist Mf Lef ja teine Pavel ehk 5miinuse Venelane. Bändi teine pool on LowK Black Laundryst. Muusikaliselt mitmetahuline, bassi ja tantsumaiguline hiphop - nii tutvustab bändi Legendaarne.ee.

«Gorõ Lana tüüpidega oleme koos mänginud ja nad on hullult ägedad. See muss, venekeelne räpp, mis nad teevad, läheb täpselt õigesse kohta,» kommenteeris I Wear* Experimenti liige Hando Jaksi räpparite loomingut.

Arg Part

Arg Part on roki ja funk'iliku hoiakuga bänd Tallinnast, mis tuli kokku 2017. aasta Noortebändi konkursi eel. Bändi juhtfiguur on saate «Rakett 69» võitnud noor talent Karl Vilhelm Valter.

Ara Pardi idee on katsetada uut ning sulatada kokku kokkusulatamatut. «Meid inspireerivad väiksed vähetähtsad detailid argielust, millele tavaliselt eriti tähelepanu ei pöörata,» on bänd öelnud. Eesti muusikasse lubavad nad tuua släppvalsi ja muid jaburusi.

EiK

Luuletaja ja riimimeister Eik Erik Sikk, kes Noortebändi konkursilt karjäärile ilusa alguse sai, andis septembris välja kolmanda albumi «unerohi». Räppari enda sõnul on tema muusika juures keskne sõnum. EiKi on nimetatud ka filosoofilise kunstiräpi liikumise edendajaks ning mõni lugu toob kuulajatel lausa pisara silma.

Tintura

Viljandis sündinud muusikakollektiiv, elektroonilisi folgitöötlusi prõmmiv Tintura esitles möödunud aastal albumit «Ebaõiglase uni». «Tintura muss on hoopis nii tüünelt piirideta, et polegi suurt vahet, kas rand, kus tiksuda ja seda nautida, asub Lemmes, Palangas või Ibizal,» kirjutas Sakala. Ansamblis teevad kaasa Karoliina Kreintaal, Lauri Täht ja Taavet Niller, kes mängib ka folgibändis Curly Strings.