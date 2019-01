Video: mees pani võimsa taskulambi suhu ja silmadest paistis valgus

Kõige tuntum katse taskulambiga on, kui taskulambi valgus suunatakse läbi käe ja siis paistab käsi punane. Selle põhjuseks on, et käes olevad koed ja veri takistavad teiste lainepikkustega valguslaineid, kuid mitte punast.

Sama kehtib ka suhu lastava valguse puhul. Katse teinud mehe selgituse kohaselt jõudis taskulambist ta pea sisse nii palju valgust, et see tuli silmade kaudu välja.

Videol on veel näha, et kui kätt valgustatakse teistsuguse lainepikkusega valgusega, mis on 570 - 591 nanomeetrit, siis on käsi kollane.