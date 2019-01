Ehmatus: rokilegend Ozzy Osbourne jätab tervisehädade tõttu terve Euroopa turnee ära, sealhulgas ka Helsingi kontserdi

Legendaarsest hevibändist Black Sabbath tuntud Osbourne teatas Facebookis , et jätab arstide soovitusel ära kõik Suurbritannia ja Euroopa kontserdid. Hevimees pidanuks tuurile minema sooloartistina, Black Sabbath lõpetas tegevuse 2017. aastal. Helsingi kontsert oli planeeritud 24. veebruariks.

Euroopa turnee jääb ära rokilegendi kehva tervise tõttu. Arstide sõnul on Osbourne'il tõsine ülemiste hingamisteede põletik, mis võib tuuritamise tagajärjel areneda kopsupõletikuks. Ozzy soolobändi tuuril pidanuks kaasa tegema ka briti heviikoon Judas Priest.

«Mul on kohutavalt kahju, et pean Euroopa tuuri edasi lükkama. Tundub, et juba oktoobrist saati ei lähe mul miski korda. Esiteks nahamädapõletik sõrmes, nüüd gripp ja bronhiit,» kirjutas Ozzy fännidele.