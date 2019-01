PILDID ja VIDEO Céline Dion: jätke mind rahule, ma ei ole nälginud

Lauljanna kiritiseerijad postitasid võrdlevaid fotosid, millel staari on näha varasemal ajal ja nüüd, teatab cnn.com.

Celine Dion esinemas 2008 New Yorgis

50-aastane Dion ei jätnud vastulööki andmata ja teatas, et kritiseerijad jätaksid ta rahule, sest ta ei näljuta ennast ja on väga hea tervise juures.

«Naudin seda, et olen sale. Tunnen end naiseliku, tugeva, ilusa ja seksikana. Kui ma teile sellisena meelidin, siis on ok. Kui ei meeldi, jätke mind rahule,» tetas Dion.