Video: Boeing 727 on seotud kaks lennundusajaloo lahendamata müsteeriumit

CNNi teatel oli see «viimane lennuk» Iraani Aseman Airlinesi Boeing 727-200 Advanced, mis lendas Iraanis Zahedanist Teherani.

Kolmemootorilise Boeing 727-100 esimene lend leidis aset 1963. aasta septembris ja regulaarne lennuliiklus nende lennukitega algas 1964. aastal.

Boeing 727 Londoni Heathrow lennujaamas 1960. aastate lõpul FOTO: Rights Managed / Mary Evans Picture Library/Scanpix

Boeing lõpetas seda tüüpi lennukite tootmise 1984. aastal ja selleks ajaks oli neid lennukeid valminud 1831.

Lufthansa Boeing 727 sisevaade, 1960. aastate lõpp FOTO: Rights Managed / Mary Evans Picture Library/Scanpix

Boeing 727-100 järgnes Boeing 727-200, millega alustati lendamist 1967, alates 1972. aastast sai lennata Boeing 727-200 Advanced mudelitega.

Vandenõuteoreetikud uurivad seni lahendamata Boeing 727-100 juhtumit, mis leidis aset 1971. aastal. D B Cooperi nime alla esinenud mees kaaperdas seda tüüpi lennuki 24. novembril 1971, kui Northwest Orient Airlines lennuk lendas Oregonist Portlandist Washingtoni Seattle’isse. Ta teatas stjuardessile, et tal on pomm ning ta tahab saada võimudelt 200 000 dollarit 20-dollarilistes kupüürides ja neli langevarju. Lennuk maandus Seattle’i Tacoma lennuväljal, kus Cooperile anti nõutud asjad üle. Cooper oli nõus vabastama 36 reisijat ja osa meeskonnast.

USA politsei joonistus lennukikaaperdajast D B Cooperist, kelle saatus on seni teadmata FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Boeing 727-100, mille pardal oli vaid viis inimest, tõusis hiljem Seattle’ist taas õhku, lennates Cooperi nõudmisel kolme kilomeetri kõrgusel Nevada Reno suunas.

Lennukit saatis kaks F-106 hävitajat.

Enne Renosse jõudmist tundsid pardal olnud, et lennuk tegi kummalise jõnksu ja rõhk langes. See viitas, et kuskil avati luuk. Hiljem selgus, et selle võis põhjustada lennuki sabaosas asuva tagaluugi avamine Cooperi poolt. Mees hüppas langevarju abil kuskil Seattle’i ja Reno vahel lennukist välja, kaasa talle antud raha.

Kaader 1981. aasta seiklusfilmist «The Pursuit of D. B. Cooper», milles kujutatakse 1971. aasta juhtumit FOTO: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan/Scanpix

Boeing 727-100 on ehitatud nii, et lennu ajal välja hüpates ei sattunud hüppaja ohtu.

Kui lennuk Renos maandus ja politsei pardale läks, ei leidnud nad kaaperdajat.

D B Cooperi isik jäigi kindlaks tegemata ja FBI lõpetas selle juhtumi uurimise 2016. aastal.

Arvatakse, et Cooper võis pääseda eluga ja lahkuda USAst teadmata suunas.

Boeing muutis pärast Cooperi juhtumit 727 mudelit, et lennu ajal ei saaks tagaluuki enam avada ega välja hüpata.

Iran Airi Boeing 727 2011. aastal. Pilt on illustreeriv FOTO: - / AFP/Scanpix

Boeing 727 on seotud ka teine müstiline juhtum, mis leidis aset Angolas Luandas 25. mail 2003.

Pärast päikeseloojangut märkasid Luanda lennuvälja lennujuhtimiskeskuse töötajad, et Boeing 727-223 liikus õhuktõusmisrajale, kuigi selleks luba ei olnud.

Teada on, et sellele lennukile tegid sel ajal tehnilist ülevaatust ameeriklasest lennundusinsener Ben Charles Padilla ja tema kongolasest abiline John Mikel Mutantu. Need kaks meest olid väidetavalt ainsad inimesed selle lennuki pardal.

Teada on, et Padilla oskas juhtida väikelennukeid, kuid mitte suurt Boeing 727, mille juhtimiseks on vaja kaptenit ja kahte kaaspilooti.

Selle tõttu arvatakse, et nimetatud lennuki pardal oli veel kolmas inimene.

Boeing 727-223 ei võtnud lennujuhtimiskeskusega ühendust, samuti ei olnud transponder sisse lülitatud. Lennuk tõusis õhku, võttes suuna Atlandi ookeani poole. Lennuk ja selle pardal olnud kadusid ning neid ei leitud.

See lennuk kuulus USA Florida firmale Aerospace Sales and Leasing. Seda rentis mõnda aega üks Angolas tegutsenud teemandikaevandamise firma, et see transpordiks kaevandusse kütust. Lennukist olid istmed eemaldatud ja sinna olid paigaldatud kütuseanumad.

Enne kadumist oli see lennuk pikalt maapinnal olnud ja seda hakati remontima, et sellest saaks IRS Airlinesi jaoks taas reisilennuk.

Pärast lennuki kadumist arvati, et seda taheti kasutada terrorirünnakuks, kuid midagi läks valesti. Veel oletati, et pardal olnud mehed leidsid lennukist teemante ja tahtsid nende abil rikkaks saada.

Spekuleeriti, et lennuki kadumise taga võis olla ka kindlustuspettus.