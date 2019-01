Video: politsei «arreteeris» lumekuninganna Elsa, et tõsta külma käes vaevlevate ameeriklaste tuju

Fox News teatel üritab Illinoisi politsei külmetavate inimeste tuju tõsta teatega, et nad arreteerisid Disney animafilmi «Frozen» (Lumekuninganna ja igavene talv) peategelase Elsa, kuna Keskläänes on külmem kui kuninganna Elsa Arendelle’i lossis.

Politsei lisas, et Elsa võib vanglas lumememmesid ehitada, kuid külma juurde ta enam ei tekita.

Lisati, et külma tõttu on tühistatud kuritegelik tegevus ja kurjategijate plaanid.

«Ekstreemse külma tõttu on kurjategijad ja muud pahategijad pidanud oma plaane muutma. Lisaks veel meiepoolne keeld, et kurja tegemine on sellise külma ilmaga keelatud. Samuti lolluste tegemine. Võtsime külma põhjustamises süüdistatava Elsa kinni ja ta ei saa kautsjoni vastu vabadusse. Oodake juhtumi kohta meie uusi postitusi,» oli politsei humoorikas kirjutis.