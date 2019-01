ELU24 INTERVJUU Välismaal tuuritanud I Wear* Experiment: milline normaalne inimene sõidaks maailma otsa, et esineda viiele inimesele?

See ei ole lihtne, aga see on tehtav. On väga suur tõenäosus, et see muss, mida sa teed, suudab kõnetada inimesi ka Kuala Lumpuris, Tokyos või Stuttgartis, aga see vajab veidi nahaalsust.

Osalesite 2016. aastal Eesti Laulul. Kui palju uksi see teile avas?

Eesti mõttes kindlasti väga palju uksi, väga paljud eestlased kuulsidki meist esimest korda tänu Eesti Laulule. See oli igati tore kogemus ja aitas kõvasti. Kui välismaal oleme käinud, on ka mingi grupp inimesi, kes on öelnud, et on suured eurovisioonifännid ja leidsid meid tänu sellele.

Paljudes riikides on see Eurovisioon pigem naljaasi, mitte tõsiseltvõetav. Kui Suurbritannias käisime, siis seal öeldi, et ärge Eesti Laulu ega Eurovisiooni pigem mainige, sest seal on teine teema.

Kuidas te Eesti Laulule üldse sattusite?

Meil sai sel ajal valmis «Patience'i» album ja me esitasime kaks lugu: «Patience» ja «Stress My Friend». Ma ise väga lootsin, et Eesti Laulule saab «Stress My Friend». Ja kui mulle helistati, et meie lugu valiti välja ja öeldi, et see «Patience» oli väga hea, siis ma olin pettunud, et miks te seda ägedamat lugu ei tahtnud võtta.

«Patience» valiti kaks aastat tagasi EMA galal aasta debüütalbumiks, teie uus album «Jupiterz» jäi tänavu nominatsioonita. Kas see teeb kurvaks ka, et seekord ei märgatud?

No eks ta natuke ikka teeb, sest hea äramainimine teeb tuju heaks. Põhjuseid võis olla mitmeid: võib-olla mingite inimeste jaoks on see album kehv, midagi pole teha, aga võib-olla andsime selle albumi liiga hilja välja, et see ei jõudnud veel toimima hakata. Kindlasti oleks olnud tore, kui oleksime saanud nominatsiooni või võitnud midagi.

Eelmine kord, kui me võitsime, lõin ma kogemata meie trummaril Mikul selle auhinnaga kulmu katki, nii et tekkis paanika, kuna pidime paari minuti pärast lavale minema. Tegelesime sellega, et trummar verise näoga otse-eetris ei peaks olema, ja siis esinemisel oli hullult keeruline produktsioon, nii et kui lõpuks õhtul koju jõudsin, auhind spordikotis, oli natuke kurb tunne, et ma ei tundnudki ennast nii eufooriliselt hästi.

See hetk on küll tore, aga see ei kompenseeri kogu tööd ja aega, mis oled albumi tegemiseks kulutanud. Hoopis lahedam oli see tunne, kui mängisime Vietnamis Monsooni festivalil, kus oli umbes 10 000 inimest. Lähed lavale ja inimestele meeldib muss, nad karjuvad ja tantsivad kaasa. See on tuhat korda retsim tunne kui auhinna saamine.

Kas maailmas liikudes te tunnetate ka, et publikud on ühes või teises kohas erinevad?