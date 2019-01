Maailma esirikkur Jeff Bezos süüdistab president Donald Trumpi oma abielu lõhkumises

Bezose väite kohaselt lasi Trump jälgida ja varastada tema eraelu puudutavaid mobiilisõnumeid, lekitades need kõmuväljaandele National Enquirer, mille kaudu need avalikuks said.

Trump on Bezost varem rünnanud selle eest, et esirikkurile kuulub väljaanne The Washington Post, mis on teda süüdistanud libauudiste levitamises. Trumpi arvates on Bezos süüdi, et suurfirma Amazoni tõttu on mitmed väikeettevõtjad pankrotti läinud.