Maailmakuulsad Kardashianid saatsid Eestisse videotervituse!

«Sellised A-klassi staarid harilikult midagi sellist tegema ei vaevu. Eriti, kui arvesse võtta meie turu väiksust maailma meelelahutusäri mastaabis. See on kahtlemata erakordne,» nentis Kanal 11 vastutav toimetaja Heiko Jets.

Telereitingutele tuginedes on tõsielusari «Kardashianid» (orig «Keeping Up With the Kardashians») ka Eesti publiku poolt soojalt vastu võetud. Perekond Kardashianid olid omanimelise sarjaga esmakordselt eetris aastal 2007 ja sari ei ilmuta tänase päevani väsimuse märke.