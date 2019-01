Haapsalu rokifestivali vägev täiendus: briti poproki suurnimi James Morrison esmakordselt Eestis

2006. aastal looga «You Give Me Something» komeedina muusikataevasse tõusnud James Morrison esineb Eestis esimest korda.

Väga menukad esimeste albumite lood nagu «Please Don't Stop The Rain» ja «I Won't Let You Go» tagasid lauljale suure müügiedu, raadiokuulatavuse ja rohkelt kontserte ja festivaliesinemisi üle maailma. Suurhitiks kujunes ka duett Nelly Furtadoga «Broken Strings».

«Pole saladus, et teda on Eestisse meelitatud juba ligi kümme aastat,» kommenteeris Rock in Haapsalu produtsent Urmas Sukles. «Festivali selleaastase romantikateemaga ühtib Morrisoni muusika väga hästi.»

19. ja 20. juulil Haapsalu lossihoovis kolmandat korda toimuv Rock in Haapsalu toob Eestisse lisaks jazzpopi maailmastaari Katie Melua ja romantikakuninga Chris de Burghi. Esinejate nimekiri täieneb varsti veelgi.

Tänapäeva pop- ja rokkmuusikas üks äratuntavamaid hääli James Morrison tõusis suurde huviorbiiti kiirelt: juba oma esimese plaadiga sai ta briti muusikaauhinna ning tõusis 2006. aasta enimmüüdud meesartistiks Ühendkuningriigis.