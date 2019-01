Video: Rio de Janeiro pangas pikutas Garfield

Kassi näinute sõnul oli üllatav, et see loom lamas selili, olles pikka aega sellises asendis.

Sotsiaalmeedias kommenteeriti, et kas tõesti on see kass tegeliku elu Garfield.

Garfield filmis ««Garfield: A Tail of Two Kitties»»

Veel arvati, et omanik on kassile õpetanud mitmeid trikke, kaasa arvatud seda, kuidas ta seljakotti valvata.

Kass Garfield võitlemas filmis «Garfield: A Tail of Two Kitties» buldogiga

Garfieldist on tehtud viis arvutianimatsioonifilmi ning kaks arvutianimatsiooni ja mängufilmi segufilmi «Garfield: The Movie» ja «Garfield: A Tail of Two Kitties».