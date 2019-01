Uus hitt: nublu pani «Reporteri» ja Vigla laulu sisse

Laul, mis kannab nime «Vigla show», kogub YouTube'is sarnaselt teiste nublu hittidega kiiresti populaarsust ning on ainuüksi täna saanud üle 11 000 vaataja.

Laulu pealkiri tuleb sõnadest, kus nublu mõtiskleb, kas «Reporteri» produtsent on Hillar Kohv või Ivar Vigla.

«Vaatasin Reporterit ja mõtlesin mis viga. Kas saate produtsent on Hillar Kohv või Ivar Vigla? Vanust nagu oleks, aga käitub nagu laps. Mälestame lahkunut, head aega, Kanal 2.»

Ülejäänud laulus kirjeldab nublu, et ta ei ole pahatahtlik, vaid pigem tögab natuke uudistesaadet. Räppar toob laulus välja, et «Reporteri» allakäik algas ajast, mil Niki saatest lahkus ning korraldas üleskutse ETV-le ja TV3-le Robert Rool tööle võtta.

Nublu selgitab ka, et kirjutas laulu, kuna on pahane «Reporteri» peale, kes tema ema kohta valesid levitas. Täpselt pole teada, mis uudisloole nublu viitab, kuid ühe võimalusena on tegu vaid sõnamänguga, sest Eesti Muusikaauhindade puhul kasutati meedias lühendit EMA, mida võib laiskuse huvides kirjutada ka kui ema.