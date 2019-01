Galerii: Rafael Nadali kihlatu on loomulikust ilust kiirgav kindlustusagent

Ajakirja Hello! andmetel plaanib paar abielluda sel kevadel Majorcal. Väidetavalt kihlusid nad tegelikult juba kaheksa kuud tagasi, kui Rafa tegi Xisca hüüdnime kandvale silmarõõmule ettepaneku romantilisel reisil Rooma, kirjutas Postimehe spordirubriik.

Sünnipärase nimega Maria Francisca Perello töötab kindlustusäris. Brünett kaunitar tegutseb ka ligi kümne aasta eest loodud Rafael Nadali heategevusfondi projekti direktorina. Perello on lausunud, et eelistab Rafat võistlusreisidel mitte saata, et too saaks rahulikumalt tennisekarjäärile pühenduda. Äsjasel Australian Openil oli ta siiski kohal ning Nadal tänas finaali järel muuhulgas ka teda.

Aga kes see meedia tähelepanu eirav naine siiski täpsemalt on?

Maria Francisca Perello FOTO: SCANPIX

Maria Francisca Perello sündis 7. juulil 1988 Mallorcal. Talle viidatakse tihti tema keskmisest nimest tuleneva hüüdnime Xisca järgi. Tema ja tennisist Rafael Nadal kohtusid 2005. aastal Majorca, kus nad sündinud on, vahendas portaal The Famous People. Kuigi mõlemad on sealt juba ammu minema kolinud, siis paarikese vanemad elavad siiamaani seal.

Maria juhib Nadali heategevusprojekti, aga ei tee seda, kuna on tennisisti kallim. Maria on kõrgelt kvalifitseeritud professionaal, kes teenis ärijuhtumise kraadi Suurbritanniast. Peale heategevusprojekti juhtimise tegeleb hispaanlanna igapäevaselt ka kohalike kogukondade ja noorte abistamisega. Kuigi tema pikk suhe Nadaliga on naise teinud kuulsaks, siis püüab naine meediakärast eemale hoida ja oma asjadega tegeleda. Teda ei leia isegi sotsiaalmeediast, kuigi seal on mitmeid temale pühendatud fännilehti.

Tema soov jääda alandlikuks ning endale mitte liiga palju tähelepanu tõmmata ongi just see, mis ta inimeste seas populaarseks teeb. See trend on seotud ka Nadalil võistlustel kaasaleamisega, eelistades lasta mehel pigem üksi reisida. Teineteisele ruumi andmine on mõlemale kasuks tulnud, sest nad on juba nii pikalt koos olnud.

Maria Francisca Perello FOTO: SCANPIX

Xisca on väga ambitsioonikas. Kuna mõlemad tema vanemad olid tööinimesed, siis kasvas Maria üles küllaltki iseseisvalt. Pärast keskkooli lõpetamist läks ta Inglismaale, et õppida ärijuhtumist Londonis. Kiitustega lõpetamise järel läks naine tööle firmasse «MAPFRE», mis sponsoriseeris ka tema kaasat Nadali. Kuid see töökogemus lõppes naise jaoks kibedalt. Ta teadis juba enne tööle minekut, et tema suhe Nadaliga toob talle palju tähelepanu, kuid ta ei olnud valmis vaenulikuks suhtumiseks, mis talle osaks sai. Asi läks nii hulluks, et Maria pidi firmast lahkuma, sest paljud tema kolleegid ütlesid, et naine sai firmas tööd vaid sellepärast, et on suhtes Nadaliga.

Selle järel kolis ta tagasi Majorcale ning hakkas kindlustusfirmas tööle.

Selleks ajaks oli maailm juba Maria ja Nadali suhtest teadlik. Nad olid koos paparatso pildi peale jäänud, kuid vaatamata sellele keeldus tennisist naisest pressikonverentside ajal rääkimast. Nadal pidas kinni naisega tehtud kokkuleppest, et ta ei soovi olla osa avalikust elust. See oli ka umbes see aeg, mil Maria kolis kokku Rafa õe, Maria Isabel Nadaliga, ning naistest said suured sõbrannad.

Maria Francisca Perello FOTO: SCANPIX

Tennisist avas enam kui kümme aastat tagasi noortele mõeldud heategevusfondi, mille projekti direktoriks sai hiljem Maria. Naine sobib sellesse rolli oma kvalifikatsiooni, hea iseloomu ning sõbraliku suhtumise tõttu.