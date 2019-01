Rebivad lapse pooleks! Channing Tatum tahab eksabikaasaga ametlikku hooldusgraafikut

Mõlemal lapsevanemal on õigus Everlyga ühendriikides teise vanema loata, sest nende lapse vanaemad ja vanaisad on USA peale laiali jaotatud. Mujale ilma mõlema vanema loata reisida ei tohi.

Tatum rääkis, kuidas Everly vanemate lahutusega toime on tulnud: «Minu meelest ja minu kogemuste põhjal, hakkab Everly muutustega kohanema ja on end mõlemas kodus erakordselt hästi sisse seadnud. Ma usun, et asjad laabuksid palju paremini, kui meil oleks struktureeritud plaan, siis saaks ta olla vabam ja õnnelikum.»

Näitleja võtab isarolli ning uut plaani väga tõsiselt ning ta on ümber teinud ka oma töögraafiku, et need lapselt aega isaga ei rööviks. Eriti oluline on tütre balletitunnid.