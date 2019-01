EELVAADE: Eesti Laulu 1. poolfinaal - ennustame, kes pääsevad finaali ja kes mitte?

Finaalikohta sellele laulule ei näe. Kui ta aga peakski sinna jõudma, siis Iisrael jääb Stefanile siiski kaugeks.

KOHT 8

6. «Soovide puu», esitaja Sandra Nurmsalu

Muusika: Priit Pajusaar, Sandra Nurmsalu

Sõnad: Aapo Ilves

Sandra teeb Elina Nechayevat ja toetub puhtalt oma häälele. Elina puhul see toimis, äkki toimib ka Sandra puhul. Ta laulab hästi kõrgelt ja selle tõttu on hea vokaalidele keskenduda. Tal on ka välimuselt Elinaga palju sarnaseid jooni. Muusika, mis on samuti kuuldaval kohal, ei ole seal niisama, vaid annab laulule mõnuse müstika. Sandra mängib oma häälega, laseb sellel kõrgelt kõlada, kuid toob selle tagasi alla ja teeb hüplevaid samme.

Laul on eestikeelne, küllaltki rahulik ning ilus. Kuna Sandral endalgi on hea kuvand eestlaste seas ja tema varasem esinemine koos «Urban Symphonyga» jättis kuulajatele hea mulje, siis on naisel täitsa head võimalused mitte ainult finaali pääsemiseks, vaid ka Iisraeli sõitmiseks.

Sandra ise ütles, et tema jaoks on väga oluline just lauldes eesti keelt edasi kanda. Küsimus on lihtsalt selles, kas tema poolt hääletajad tahavad eestikeelset laulu Iisraeli saata. Ajalugu on näidanud, et Eestil on finaalis väljamaises keeles lauldes paremini läinud.

KOHT 1

7. «Little Baby El», esitaja Jennifer Cohen

Muusika: Chris Hierro, Jennifer Marisse Cohen, Luisa Lõhmus

Sõnad: Jennifer Marisse Cohen, Luisa Lõhmus

Muidu hea laulu, aga temaatika on natuke liiga spetsiifiline ja naiivne. Jennifer laulab oma õelapsest, keda kõik armastavad ja tema kaitsta kavatseb. Laulul on hea rütm, meloodia ning mitmekesine ettekanne, kuid suureks probleemiks on laulu temaatika. Kui aga kuulajad sõnu tähele ei pane või nendest ei hooli ja ainult muusikat kuulavad, siis võib sellel täitsa kenasti minna. Lausa nii kenasti, et see jõuab finaali välja.

Eelmisel kevadel Eurovisiooni võitnud Netta sai oma lauluga «Toy» palju kriitikat taustal kõlanud kanahäälitsuste tõttu. Jennifer on tahtlikult või tahtmatult läinud sama teed, kuid tema laulu puhul on taustal lammas. Ei tea, mis selle eesmärk on. Võib-olla selleks, et imiteerida väikelapse nuttu, aga kõlab küll nagu lammas. Aga ehk ongi see nüüd võiduvalem, mida Eurovisiooni võitmiseks vaja?

KOHT 5

8. «Deep Water», esitaja Sofia Rubina (ft. Janika Tenn)

Muusika: Sofia Rubina-Hunter, Janika Tenn

Sõnad: Oljana Kallson