Video: müstiline juhtum pommituslennukiga Flying Fortress, mille lugu pole siiani päriselt lahendada suudetud

Brittide sõnul ei olnud see jänkide sõjalennuk õhutõrjerelvade tõttu vigastada saanud, väikesed vigastused tekkisid vaid karmi ja kiire maandumise tõttu.

Edasine uurimine näitas, et see müstiline «iselendaja» kuulus USA 91. pommituslennukite gruppi, mis pommitas Saksamaal Merseburgis asuvat naftatöötlustehast.

USA B-17 pommituslennukid Saksamaal Merseburgi kohal 1944 FOTO: akg-images /Scanpix

Leiti üles B-17 pommitaja meeskonnaliikmed, kes kõik olid elus ja terved. Nende teatel sattus pommitaja saksa õhuväe tule alla ja üks mootor lakkas töötamast. Meeskond langetas otsuse lennata tagasi Inglismaal asuvasse baasi, kuid siis kaotasid nad veel teise mootori ja nad said aru, et sinna nad ei jõua.

Siis võeti kurss Belgiale ja Briti õhuväebaasile. Meeskond viskas lennukist välja rasked esemed, et kaalu vähendada. Kuid ka see ei aidanud ja meeskond langetas otsuse viia lennuk üsna maapinna lähedale, et nad saaksid ilma langevarjudeta pardalt lahkuda. Nii tehtigi ja selle tõttu ei olnud ühtegi langevarju kasutatud ja brittide saabudes olid need alles.

Lennuk pandi enne pardalt lahkumist automaatlennurežiimile. Ameeriklased arvasid, et B-17 kukub mõnes suvalises kohas alla ja hävineb, kuid lennuk maandus Belgias, jäädes peaaegu kahjustamata.

Sõjaajaloolaste teatel on selles loos siiski vasturääkivusi. Brittide raporti kohaselt töötasid B-17 maandumisel kõik neli mootorit, ameeriklaste teatel said töötada vaid kaks, sest kaks ülejäänut olid vigastada saanud.

Ekspertide hinnangul ei oleks selline suur pommituslennuk nagu seda on B-17 saanud ikkagi ilma piloodita maanduda ja maandumine toimus veel nii täpselt, et ta jõudis Belgia Kortenbergi sõjaväelennuväljale.

Ameeriklaste väite kohaselt jäid nad vaenlase tule alla, samas brittide raportis on kirjas, et lennuki kerel ei olnud mitte ühtegi vigastust.

Britid ja ameeriklased uurisid pikalt B-17 lennukiga juhtunut, kuid seni ei ole seda müsteeriumit lõpuni lahendatud.

«Autopiloodil lendamine on üks asi, maandumine hoopis midagi muud. Selles juhtumis oleks nagu keegi ikkagi seda lennukit juhtinud ja ta maapinnale toonud. Kas see oli kummituspiloot? Samas ei olnud pardal mitte kedagi. Üllatav on ka see, et sellistel maandumistel saab lennuk tavaliselt vigastada, süttib ja plahvatab, kuid seda ei juhtunud. Veel on küsimuseks, et kuidas sai lennuk maanduda õiges paigas, kus kellegi elu ohtu ei sattunud,» teatasid lennundusajaloolased.

B-17 Flying Fortress pommitamas 1944 Saksamaa linnu FOTO: War / ©2002 Credit:Topham Picturepoint/Scanpix

On neid piloote, kelle arvates soosis saatus seda autopiloodil lennanud lennukit ja kõik sündmused toimusid õigel ajal, lausa sekundilise täpsusega, olles lihtsalt pime juhus. Pilootide arvates on võimalus, et nii juhtub, üks miljonist.

Seni oletatakse, et B-17 meeskond võis oma lennuki kohta valetada, kuid seda võisid teha ka selle leidnud britid. Võimalik, et britid ja ameeriklased tegid koos mingi autopiloodil lendamise ja maandumise katse, mille detailides oli varem kokku lepitud.