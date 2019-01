Tänavaküsitlus Tartus: proua Tuvikene on pigem karusnahafarmide poolt, preili Agnes peab aga puuriloomade kohtlemist jubedaks

Elu24 viibis Tartus ja küsis linnakodanikelt, mida nemad arvavad karusloomafarmidest. Vastuseid oli mitmesuguseid. Mõned olid farmide poolt, mõned vastu.

Neiu Agnes leiab, et karusnahafarmid ei ole head ja need tuleks keelustada. «Need tingimused, kus loomi kasvatatakse, on minu meelest päris jubedad,» ütles Agnes.

Ants ei ole kindel, mida ta arvab, küll aga teab ta, et loomi nendes farmides just kõige paremini ei kohelda. «Ikka tuleks natuke kontrollida seda olukorda seal,» lisas noormees.

Proua Tuvikene, kes on juba natuke elu näinud, arvab, et farmid on vajalikud, et naised saaksid karusnahast tooteid kanda. Tuvikene lisas, et ta on kandnud karusnahka, ja see on tema meelest etem kui kunstnahk. «See reostab rohkem loodust minu meelest. Karusnahk laguneb ära looduses, aga kunstnahk jääb aastateks loodusesse,» ütles Tuvikene.

Avo on proua Tuvikesega sama meelt. «Ma arvan, et täielikul ärakeelamisel pole mõtet, aga nende tingimusi tuleks parandada, sest kui meie lõpetame, siis teised alustavad,» põhjendas Avo.

Sven leiab, et ta karusnahafarmide pooldaja ei ole, ja kuigi tema naine veel hiljaaegu eelistas karusnahka, siis on ta sellest praeguseks loobunud. «Ta töötas maal ja nägi, kuidas loomi tapetakse. Ega ta hea ei ole meil,» selgitas Sven.

Anželika oli väga kindlameelne ja ütles, et me peaksime farmid ära keelama, sest need ei ole absoluutselt normaalsed.

Liisa leiab, et karusnahafarme ei peaks meil olema. Liisa on hästi informeeritud ka selle kohta, mis riigi tasemel toimub. «Ma ei ole täpselt kõikide argumentidega kursis, aga ma kuulsin, et see lükati tagasi,» ütles ta, viidates riigikogu jätkuvale vastumeelsusele karusnahafarmide keelustamise eelnõu vastu võtta. «Ma arvan, et sellega peaks jätkuvalt tegelema. Need loomad elavad päris kohutavates tingimustes ja loomade õigused on ka olulised. Sellega peaks kindlasti tegelema,» arvas ta.