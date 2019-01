Tükike tervist! Noore naise päästis anoreksia küüsist tükike šokolaadi

Derbyshire pärit Annie Windley sattus anoreksia küüsi olles vaid 15. aastane ning kõige vähem kaalus naine vaid 20,5 kilogrammi. Annie on sattunud viiel korral haiglasse, kust ta surmasuust tagasi toodi.

Peale viit aastat vaid moosiga röstsaiast toitumisest, sai Annie elutahte tagasi, kui võttis ühe Lindt šokolaadi maiuse. Kui naine aga avastas, et maiustuse pärast ta juurde ei võtnudki, hakkas ta parandama oma suhet toiduga ning varsti sõi ta juba tavapäraselt.

«Oli hullumeelne mõelda, et kui söön tüki šokolaadi, siis võtan kohe juurde. Sellel päeval ma mõistsin, et söömine pole nii hirmutav kui ma selle enda jaoks mõelnud olin,» meenutab Annie seda päeva.

Ta kirjeldas kuidas midagi nii väikest nagu Lindt šokolaadi söömine tema jaoks suur asi oli: «Ma ei suutnud olla toidu lähedal. Kui ma sõin, siis röstsaia moosiga või rasva vaeseid toite, et vältida juurde võtmist.»

Anne haiguse allakäiguspiraal väljus kontrolli alt, kui ta hakkas Bathis Monkton Combe internaatkoolis õppides kaloreid lugema. Ta vältis süsivesikuid, liha ning piimatooteid. See viis aga naise toidukordade pärast endast välja ning lõpuks oli ta hirmust halvatud.

Lisaks keerulistele suhetele vanematega, Annie väidab, et teised tütarlapsed hakkasid teda 2012. aastal anoreksia pärast koolis kiusama. Kuid kui alguses ta oma kaalukaotuse pärast komplimente saama hakkas, kalorilugemise spiraal väljus kontrolli alt.

«Mulle isegi öeldi, et mul on oma suuruse tõttu oht infarkt saada. Ma suutsin vaevu püsti seista, ilma et oleksin kokku kukkunud. Vaadates tagasi piltidele, mis sellel ajal tegin, tahtsin ma olla iga päev aina väiksem.»