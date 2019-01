Hullem kui põhjapoolusel: Chicagos läheb nii külmaks, et tänavatel röövitakse inimeste seljast sulejopesid

Arktilistest piirkondadest pärit õhumass mõjutab põhiliselt ilma Dakotast Maine’ni, kuid külm front ulatub ka Alabama ja Georgiani, teatavad BBC ja Reuters.

Nüüdne külm ilm mõjutab umbes 55 miljoni ameeriklase elu.

Nimetatud osariikides on sajad koolid suletud ja õpilastel on külmapüha. Lisaks on ära jäetud tuhandeid lende, kuna jaheduse tõttu lennukid jäätuvad.

Atlanta lennujaam teatas, et jahe ilm mõjutab ka nende lennugraafikut ja osa lende tuleb ära jätta. Selle tõttu ei pääse Atlantasse, kus 3. veebruaril leiab aset ameeriklaste seas ülipopulaarne ameerika jalgpalli Super Bowl kohtmine, milles lähevad vastamisi New England Patriots ja Los Angeles Rams, tuhandeid inimesi.

Talv Georgias Atlantas FOTO: Ben Gray / AP/Scanpix

Meteoroloogide andmetel on kõige madalamad temperatuurid Illinoisi põhjaosas, kaasa arvatud Chicagos, kus temperatuur võib sel nädalal langeda kuni miinus 46 kraadini, kuid tugeva tuule korral võib see tunduda miinus 53 kraadina.

Chicagos on külmapühi pidamas ligi 400 000 õpilast, osad firmad on oma töötajatele samuti andnud talvise lühipuhkuse.

Chicago politsei teatel on seal juba aset leidnud talvejopede röövimisi, eelkõige Canada Goose jopede, mille hind on üle 1000 dollari (870 eurot).

«Inimestel on tänaval relva ähvardusel jope seljast võetud. Jope kaotanutes mõned on saanud raske külmetushaiguse ja on vajanud haiglaravi,» teatas politsei.

Neid kalleid jopesid on viidud ka avalike paikade riietehoidudest ja töökohtadest ning autodesse sissemurdmisel.

Canada Goose sulejope FOTO: twitter.com

Võimuesindajad hoiatasid, et külm õhk võib sissehingamisel tekitada terviseprobleeme ja soovitasid väljas olla vaid lühiajaliselt. Need, kes peavad olema õues kauem kui kümme minutit, peaksid end väga soojalt riidesse panema ning nina ja suu kinni katma.

Talv USAs Illinoisis Chicagos. Pildil oleval mehel on seljas Canada Goose sulejope FOTO: ZUMAPRESS.com/scanpix

USA meedia teatel on Illinoisis praegu külmem kui näiteks põhjapoolusel, kus praegu on temperatuur keskmiselt miinus 30 kraadi.

Osade paikades on koos külmaga saabunud ka lumesadu ja tuisk. Kõige enam on lund sadanud Wisconsinis, kus sadu jätkub ja maha võib sadada veel kuni 60 sentimeetrit lund. Illinoisis on oodata tuisku koos tugeva tuulega.

Meteoroloogide teatel on tavaliselt põhjapooluse juures olev külm õhumass leidnud tee Põhja-Ameerikasse.