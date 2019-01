Saksamaal leidis aset ebatavaline «seksiliiklusõnnetus»

Saksa meedia edastas, et kui paari auto jõudis ristmikule, ei pannud nad sinna teisest suunast sõitnud autot tähele ja toimus kokkupõrge.

Lisaks ilmnes, et ei mehele ega naisel ei olnud kehtivat juhiluba.

Duisburgi politsei teatel leidis see «seksiliiklusõnnetus» aset 26. jaanuari pärastlõunal ja neile jäi alguses mulje, et tegemist oli tavalise plekimõlkimisega.

Uurimisel selgus, et rooli taga seksinud paar ei pannud tähele liiklusmärki, mis näitas, et peateel sõitvatel autodel on eesõigus. Nad sõitsid ristmikule, kus nende ja 53-aastase mehe auto kokku põrkas.