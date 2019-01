Video: Michael Jackson 2003. aastal: mis selles halba on, kui lapsega voodit jagan?

Möödunud nädalal esilinastus Sundance'i filmifestivalil dokkfilm «Leaving Neverland», mis kirjeldab kahe mehe kokkupuudet legendaarse popmuusiku Michael Jacksoniga. Praeguseks keskealised mehed räägivad värskes dokumentaalfilmis avameelselt, kuidas Jackson neid lapsepõlves ära kasutas.

Sellega seoses on 2009. aastal surnud Jackson taas tähelepanu alla sattunud ning liikvele on läinud staari sajandi alguses antud intervjuu, milles mees kinnitab järjekordselt, et pole pedofiil ega ahistaja. Jackson väidab intervjuus, et lõikaks pigem veenid läbi, kui paneks lapsele käe külge, vahendab Mirror.

Michael Jackson Tallinna Lauluväljakul 1997 FOTO: Peeter Langovits

Küll aga väitis popikuningas, et ei näe probleemi selles, kui täiskasvanu lapsega voodit jagab. «Loomulikult see on normaalne, miks ei peaks olema? Kui sa oled pedofiil, rappija Jack või mõrvar, siis see pole hea idee, aga mina pole seda,» rääkis Jacko 2003. aastal intervjuus. Tollal süüdistati popstaari 13-aastase vähihaige poisi pilastamises.

Muusik rääkis intervjuus, et lapsega voodis magamine on normaalne, kuna sellise arusaamaga kasvatati ta üles. «Ma ei maganud selle lapsega koos voodis, aga isegi kui ma oleksin maganud, poleks selles probleemi. Ma magasin põrandal ja andsin voodi lapsele,» ütles Jackson, kes pääses süüdistustest lõpuks alati puhtalt.

Jackson jätkas saates oma mõttekäiku: «Mis sellega viga on, kui lapsega voodit jagada? Ma ei teeks ju lapsega midagi seksuaalset. Ma ei teeks kunagi midagi sellist, ennem lõikaksin oma veenid läbi. Vabandust, aga see pole Michael Jackson, see on keegi teine.»

Michael Jackson 1999. aastal koos 11-aastase vähihaige Korea poisiga. FOTO: AFP/SCANPIX

Jacksoni perekond on uue filmiga seonduvaid süüdistusi eitanud ning nimetanud teost haledaks katseks surnud popstaari pealt raha teenida.