Video: miljardäri majapidajanna jäi kolmeks päevaks lifti lõksu

USA meedia teatel on 53-aastane Marites Fortaliza töötanud Stephensite pere majapidajannana ligi 20 aastat.

New Yorgi päästeteenistus sai 28. jaanuaril kell 10.00 väljakutse, et ühe maja liftis on naine lõksus. Päästjad surusid jõuga lahti teise ja kolmanda korruse vahele kinni jäänud lifti ukse. Naine päästeti ja viidi haiglasse kontrolli, arstid tuvastasid tal vedelikupuuduse.

Fortaliza selgitas hiljem politseile, et Stephensid läksid reedel, 25. jaanuaril nädalalõppu veetma ja ta jäi majja üksinda.

Naise lõksusolek tuli ilmsiks, kui 28. jaanuaril saabus pakikuller, kes pidi majapidajannale Stephensite paki üle andma. Kuna keegi ei vastanud uksekellale, helistas kuller pakiga kaasas olnud dokumendil olnud telefoninumbrile.

Warren Stephensi tütar sai kõnest aru, et midagi on valesti ja ta sõitis New Yorki tagasi. Ta kuulis liftist hüüatusi ja kutsus päästetöötajad.

Fortaliza abikaasa sõnas meediale, et ta naine on juhtunust vapustatud ja ta jääb mõneks ajaks haiglasse.

Juhtumit uuriva politsei andmetel ei olnud majapidajannal mobiiltelefoni kaasas ja liftil arvatavalt ei ole hädaohuolukorra nuppu.

Miljardäri maja lifti kontrolliti viimati 2018. aasta juulis ja siis anti välja tõend, et see töötab laitmatult.

Stephensid tegid pöördumise, milles teatasid, et neil on kahju, et Fortaliza lifti kinni jäi, kuid neil on hea meel, et temaga midagi raskemat ei juhtunud.

«Marites Fortaliza on meie pere hinnatud abiline juba 18 aastat. Uurime, mis põhjustas majapidajanna lifti kinnijäämise. Kui liftil on tehniline viga, siis see parandatakse,» on teates.

Warren Stephens on Arkansases Little Rockis asuva Stephens Inc investeerimispanga juht.