Mäletad veel teismeliste iidolit Lizzie McGuire't? Vaata, milline näeb ta välja nüüd!

Hilary Duff (31) on tänaseks päevaks kahe lapse ema: Luca Cruz Comrie ja Banks Violet Bair ning tegeleb jätkuvalt näitlemisega, seda küll vähemal määral.

Texasest pärit filminäitleja on teinud edukalt karjääri ka poplauljana. Tema kuulsamad lood on kahtlemata filmist «Lizzie McGuire - Koolitüdrukust popstaariks» pärit «What Dreams Are Made Of» ning albumilt «Metamorphosis» pärit lugu «So Yesterday» ja paljud teised.