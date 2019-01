Pildid ja video: Rapuntsel ongi päriselt olemas ja ta elab Ukrainas

33-aastane Alena Kravtšenko ei ole oma juukseid 28 aastat lõiganud, viimati lõigati ta juukseid, kui ta oli viieaastane, teatab Caters News Agency.

33-aastase Alena Kravtšenko juuste pikkus on kaks meetrit FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Juba 20. eluaastate alguses ulatusid ta blondid kiharad pihani, kui ta sai 30-aastaseks, siis põrandani.

Ukrainlanna sõnul on ta juuked nii pikad, et vahel kui juuksed lahtiselt on, astub ta neile peale.

Kravtšenko lisas, et ta ema rõhutas talle juba siis, kui ta laps oli, et juuksed on naise ilu tähtis komponent.

«Maailmas on vähe asju, mis on ilusamad kui naise pikad kaunid juuksed ja mul on sellised juuksed,» teatas naine.

Argipäevadel paneb ta juuksed krunni, kuid krunni kandmine on raske, sest nii kaaluvad juuksed palju. Nädalaõppudel kodus olles laseb ta juuksed valla.

Mis puudutab aga kahemeetriste juuste pesemist, siis ta teeb seda iga kolme nädala tagant ja sellele kulub mitu tundi.

Kravtšenkol on kaks väikest tütart, Valeria ja Miroslava, kellele meeldib oma ema juustega mängida, kuid enamjaolt ta ei luba seda teha, sest lapsed võivad ta juukseid kahjustada.

«Ma ei loobu pikkadest juustest, sest need on osa minust. Kannan neid niikaua kui see võimalik on,» jätkas ukrainlanna.

Kravtšenko sõnul on ta üsna tagasihoidlik, kuid tal ei ole midagi selle vastu kui teda peetakse vendade Grimmide muinasjutu või Disney animafilmi kangelannaks Rapuntseliks.

Guinnessi rekordite organisatsiooni andmetel on maailma kõige pikemad juuksed hiinlannal Xie Qiupingil. Ta juuste pikkus oli 8. mail 2004. aastal toimunud mõõtmisel 5,6 meetrit.