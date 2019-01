Millele on kulutanud 17-aastasena suure lotovõidu saanud naine oma raha?

Briti tabloidide teatel asus Park pärast lotovõitu unistusi ellu viima, hakates oma keha iluoperatsioonide abil muutma, teatab thesun.co.uk.

Ta rindu ja istmikku suurendada, nägu kohendada ning uued hambad panna. Need operatsioonid läksid talle maksma 50 000 naela (57 500 eurot).

Kuna tal jäi pärast operatsioone alles veel 950 000 naela (üks miljon eurot), siis on ta elanud luksuslikku elu, näidates seda ka sotsiaalmeedias. Osa rahast pani ta intresse kandma ja ta varasem summa on nüüdseks suurenenud.

Parki sõnul oli talle juhuslikult sülle kukkunud raha nagu taeva kingitus ja ta ei ole pärast seda pidanud päevagi tööd tegema. Samas on aegu, mil ta igatseb taga oma varasemat elu Šotimaal Edinburghis, kus ta elas koos ema Lindaga väikeses kahetoalises korteris.

«Miljonäri elu on vahel väga stressirikas, pead kogu aeg hea välja nägema ja naeratama, sest meedia jälgib sind. Ma ei ole leidnud veel oma elu eesmärki ja vahel mulle tundub, et elu läheb minust mööda ja ma ei leiagi seda. On neid naisi, kes sõbrustavad minuga vaid raha pärast ja neid mehi, kes tahavad raha pärast mind endale saada,» teatas praegu 23-aastane naine.

Parki teatel on tal olnud mitu poiss-sõpra, kuid mitte ühegagi ei jäänud suhe kestma.

Šotlanna arvates meeldivad ta Instagrami pildid teistele vaid selle tõttu, et tal on palju raha.

Park ostis endale Edinburghi lähedale Niddrieni luksusliku kolmetoalise maja, teine eluase on tal Edinburghis. Tal on mitu kallist autot, kaasa arvatud Mercedes.

«Olen märganud, et ma võin osta end minu sõpradeks pidavatele inimestele kalleid asju, kuid need asjad ei taga, et meie sõprus kestma jääb. Asjadega ei saa tõelist sõprust ega tõelist armastust,» lisas naine elutargalt.

Parki teatel on tal jõukusestressi tõttu olnud vaja psühholoogi abil ja see on aidanud.

Park reisib neli korda aastas, kuid ta ei reisi üksinda, vaid ootab, kui keegi ta õppivatest ja töötavatest sõpradest saab kaasa tulla.

Park ei ole avalikustanud, kas ta soovib edaspidi midagi õppida või mõnda tööd teha.

Ta on lotot edasi mänginud ja ka mängupõrgutes käinud, saades võite, mis on ulatunud 5000 – 12 500 naelani (5750 – 14 375 eurot).

Kinnitamata andmetel peab šotlanna läbirääkimisi tõsielusaate «Love Island» produtsentidega, et sinna saatesse pääseda.

See saade on kestnud mitu hooaega, olles Ühendkuningriigis väga populaarne.