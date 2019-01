Tapetud räppari XXX Tentacioni ekskallim sünnitas poja

«Meie pere teatab õnnelikena, et lapse ja emaga on kõik korras,» teatas surnud räppari ema Cleopatra Bernard.

Sanchez teatas pärast XXXTentacioni surma, et ta on lapseootel ja laps peaks sündima 2019. aasta alguses.

Naine lisas, et laps hakkab kandma oma isa, kelle sünninimi on Jahseh Dwayne Onfroy, perekonnanime.

Politse arreteeris 22-aastase põhikahtlusaluse Dedrick Devonshay Williamsi. Lisaks temale kahtlustatakse räppari surmas veel kolme meest, kes samuti on uurimise all.

«Kui ma suren traagiliselt ja enne oma õiget aega ning ma ei saa oma kõiki unistusi teoks teha, siis minu soovitus mu põlvkonna noortele on, et ärge kunagi loobuge oma unistustest. Loodan, et teete oma elus midagi kasulikku ja positiivset. Et te elate eesmärgipärast elu,» teatas räppar videos.