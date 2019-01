Fitness-modell Erna Husko näitas, mis pilte mehed talle Instagramis saadavad

«Asi oli lihtsalt selles, et ma tahtsin end vormi saada. Kui ma hakkasin trenni tegema, siis ma olin alakaaluline, ning tahtsin rohkem naiselikum välja näha,» sõnas fitness-modell Erna.

«Ma mõtlesin, et tagumik on lihas, ja tahtsin sellega pihta hakata,» lisas ta. «Ma vaatasin väga hästi, et kükid lähevad sinna paika, kuhu peaks, ja tuhar ainult kasvab. Siis ma mõtlesin, miks ma ei võiks sellest enda brändi teha.»