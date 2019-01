Haruldane klõps! Keskerakonna võimukad naised rapsivad kõik korraga peegli ees

Ei saa sugugi öelda, et Eesti poliitikas poleks võimukaid naisi. Neid on ja oi-oi kui palju. Selleks üheks näiteks on ka Kristiina Heinmets-Aigro tehtud postitus, kus mitmed Keskerakonna eliiti kuuluvad naised on ühele pildile jäänud.