Video: «Viiekümne halli varjundi» kirjanikult ilmub uus erootiline romaan

Kriitikute teatel on see teos 21. sajandi erootiline tuhkatriinulugu, mille peategelasteks on aristokraat Maxim Trevelyan ja salapärane «tavaline» naine Alessia Demachi, teatab vogue.com.

Juba on arvatud, et selle romaani aluseks on osaliselt prints Harry ja ta naise Meghan Markle'i suhe.

«Maxim ja Alessia on olnud minu viimase aja kaaslased. Loodan, et lugeja võtab need uued tegelased ja nende seiklused omaks,» teatas briti kirjanik James.

Kirjanik E L James hoidmas käes oma romaani «Viiskümmend halli varjundit» FOTO: Jeffrey Boan / AP/Scanpix

«Viiskümmend halli varjundit» kuulub kolmest raamatust koosnevasse triloogiasse. Selle teine osa on «Fifty Shades Darker» (Viiskümmend tumedamat varjundit) ja kolmas on «Fifty Shades Freed» (Viiskümmend vabastatud varjundit). Nendes raamatutes toimub tegevus naispeategelase Anastasia Steeli silmade läbi.

Kirjanik E L Jamesi romaanid «Viiskümmend halli varjundit», «Viiskümmend tumedamat varjundit» ja «Viiskümmend vabastatud varjundit» FOTO: Uncredited / AP/Scanpix

2015. aastal ilmus selle romaanisarja neljas raamat «Grey: Fifty Shades of Grey As Told by Christian» (Grey: viiskümmend halli varjundit läbi Christiani silmade» ja 2017 ilmus viies raamat «Darker: Fifty Shades Darker As Told by Christian» (Tumedam: viiskümmend tumedamat varjundit läbi Christiani silmade). Nendes kahes romaani antakse tegevus edasi läbi meespeategelase Christian Gray.

Kolme esimese romaani põhitegevus toimub USAs Seattle'is, jälgides hiljuti kolledži lõpetanud Anastasia Steele'i ja noore ärimagnaadi Christian Grey suhte arengut. Need raamatud on pälvinud tähelepanu otsekoheste erootiliste stseenidega, seal leidub mitmesuguste seksuaalpraktikate elemente nagu sidumismängudm domineerimine, allumine, sadism ja masohhism ning sadomasohhism.

«Viiskümmend halli varjundi» romaanid on jõudnud menuraamatute edetabeleisse kogu maailmas, neid on müüdud üle 65 miljoni eksemplari.

2015. aastal valmis film «Viiskümmend halli varjundit», milles Christian Grayd kehastas Jamie Dornan ja Anastasia Steele’i Dakota Johnson.

Kaader filmist «Viiskümmend halli varjundit». Pildil Dakota Johnson ja Jamie Dornan FOTO: Chuck Zlotnick / AP/Scanpix

2017. aastal jõudis vaatajateni film «Viiskümmend tumdamat varjundit» ja 2018. aastal linateos «Viiskümmend vabastatud varjundit».

Dakota Johnson ja Jamie Dornan 12. veebruaril 2015 filmi «Viiskümend halli varjundit» esilinastusel Londonis FOTO: Jonathan Short / AP/Scanpix