ELU24 TÄNAVAKÜSITLUS: kas karusloomakasvatus tuleks Eestis keelustada?

Elu24 uuris esmalt, kas inimesed on karusloomade tööstuse keelustasime poolt või vastu? «Ma kohe päris raudselt selle seisukoha poolt. Ma arvan, et miks mitte,» leidis Aiki.

«Ma arvan, et ei tule keelata,» sõnas ka Julia.

«Olen kuulnud, et neid loomi ei kohelda eriti hästi, kes seal puurides on. Pealegi, inimesed võivad kanda ka teistest materjalidest riideid, mis näevad ka väga ilusad välja. Ei ole vaja neid vaeseid loomakesi piinata,» arvas Jüri.

Karusloomade tööstust pooldas ka Endla, kes leidis, et juba koopaelanikud panid endale karusnahad ümber selleks, et sooja saada. «Kõik need naftast tehtud sünteetilised asjad, need on nii külmad, et praeguse ilmaga mul on hea meel, et mul on kasukas seljas,» sõnas ta.

Eha leidis, et olgu nii, nagu valitsus ja asjatundjad tahavad. «Karusloomad on ikka toredad kah ju, kui niiviisi võtta» lisas ta. Küsimusele, kas tema ise toetab karusnaha kandmist, vastas Eha: «Kas ma just seda toetan, aga kui seal on inimlikud tingimused loomadele. Noh, ikka nii, et loomad saavad seal normaalselt elada, mitte ei peaks üksteise otsas elama.»

Elu24 uuris ka, kas inimesed on kursis sellega, millised on tingimused Eesti karusloomafarmides? «Telekast olen näinud,» sõnas Endla. «Karjakülast olen ma isegi kunagi läbi jalutanud. See oli küll väga palju aastaid tagasi, aga siis ma nägin jah, et puurides on.»

«Mul on selline tunne, et kui nad kõik sealt lahti lasta, metsa lasta, et siis need loomad ei saa üldse hakkamagi, sest nad ei oskagi seal olla enam.»

«Nii et see nende vabastamise ja päästmise operatsioon ei anna seda tulemust, mida oodatakse. Minule need naftast tehtud kasukad ei meeldi. Mul on päris kasukaga hea soe,» lisas ta.

«Mul ei ole midagi selle vastu, ma arvan. Minu arvates need põhjendused pole piisavad,» kommenteeris Aiki karusloomafarmide tingimuste küsimust.