Kurbus kuubis: legendaarset Kare Kauksi enam kontserdilavadel ei näe

Kauks rääkis «Vikerhommikus», et vorm ei tule väga lihtsalt ning seetõttu nõudis tal siiski kõvasti mõtlemist, kas astuda lauluga «Mägede hääl» üles või mitte, vahendas Menu .

««Mägede hääl» ei ole just selline laul, mida puusalt panna,» naeris Kauks. Laulja tunnistas, et pole siiani hästi magada saanud, sipelgad jooksevad mööda selga ning ta on ääretult tänulik publikule, kes teda siiani mäletab ja hästi vastu võttis.