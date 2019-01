Üksikema on nukuks saamiseks kulutanud sadu tuhandeid: ma tunnen ja mõtlen nagu Barbie

Järgmisel kolmapäeval, 06.02 kell 21.30 näeb Kanal 2st «OMG: Minu barbie-keha». Uskumatu ja šokeeriv dokumentaalfilm räägib naistest, kes soovivad iga hinnaga sarnaneda iidolist kultusnuku Barbiega.

Saates on kolm naist, kes on kulutanud sadu tuhandeid, et näha võimalikult barbilik välja. Kerry, Rachel ja Jade on kulutanud oma raha ilukirurgiale, roosale garderoobile ja ühel on isegi hiiglaslik Barbie pakkekarp, kirjutab Mirror.

Kas tulemus on seda kõike väärt? Mis toimub nende naiste peas? Kas nad on õnnelikud?

Üksikema Rachel (43) on ideaalse Barbie looki saavutamiseks teinud rindade suurendamise, ninaoperatsiooni, täitnud huuli, korrigeerinud lõualuud, tõstnud põsesarnasid ja silmalauge.

Rachel ütles enda kohta: «Ma tunnen ja mõtlen nagu Barbie. Ma olen Barbie. Ma arvan, et mina ja Barbie on üks ja sama. Ma olen inimnukk. Tunnen, et olen kunstiteos. Kui arvatakse, et olen hull, siis see on nende õigus.»

Teine naine, Kerry (33) Essexist on kulutanud seitsme aasta jooksul 100 000 naelsterlingut ilukirurgiale. Kõik selle on rahastatud tema abikaasa Darren. Tal on isegi endasuurune Barbie-kast, nii et Kerry võib sinna sisse minna ja seisvat nukku poseerida. Ta on öelnud: «Kui ma vaatan peeglisse, ma ei arva enam, et ma näen seal Kerryt – vaatan vastu Barbie'le. Ma olen enda üle uhke. Olen 200% sõltuvuses kosmeetikast ja ilukirurgiast. Iga naine peaks olema nagu Barbie ja kui nad nii ei arva, nad eksivad. Negatiivseid hinnanguid annavad need, kes ei suuda sama head välja näha.»

Rääkides Kerry abikaasast ta lisas: «Darren ei ütle mulle kunagi EI. Ta käitub nagu Ken. Mida Barbie tahab, seda peab ta saama.» Darren teebki kõik selleks, et naist õnnelikuna hoida. Kerry lisas: «Ma tunnen end nagu ülim Barbie. Mul on elustiil. Kui keegi ütleks mulle, et peaksin sellest loobuma, ütleksin, et «suudle mu plastik p**t».»

Jade (21), Bathist, on kulutanud 8 000 naela rindade suurendamisele, et anda endale Barbie välimus. Tema soov on alustada karjääri veebikaamera tüdrukuna. 21aastane Jade ütles: «Minu rindade korvi suurus oli A, kuid nüüd on minust saanud GG-tüdruk! Mul on suurimad rinnad, mida on võimalik saada! Barbie oli mu eeskuju, kuid ma olen temast kaugel. Olen võtnud tema looki, kuid muutnud selle prügiks. Barbie on stiilsem kui mina.»

«OMG: minu Barbie keha» on Kanal 2s 6. veebruaril kell 21.30.