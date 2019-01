Púr Múdd lajatab uue kraamiga: kuula poiste versiooni Stefani tänavusest Eesti Laulu loost «Without You»

«Meil on hea meel teatada, et Púr Múddil on väljas uus lugu, milleks on remix Eesti Laulul osalevast Stefani loost «Without You».»

Märkimisväärne on ka, et nii nagu Púr Múdd, on ka Stefan Viljandist pärit. Just Viljandist moodustas Stefan ka ansambli Vajé, kellega tuldi eelmise aasta Eesti Laulul 3. kohale looga «Laura (Walk With Me)». Nüüdsest on Stefan aga keskendunud hoopis soolokarjäärile.