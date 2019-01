Endast 30 aastat vanema mehega kihlatud naine: mõnikord teeskleme, et olen tema tütar

Miamist, Floridast pärit Isabellal ja Josephil on koos kaks last: 15-kuune Autumn ja kuue nädala vanune Wynter. Paarike plaanib abielluda selle aasta lõpus.

Nad olid suhtes olnud vaid kuu, kui Isabella avastas, et ta on lapseootel. Josephil on varasemast suhtest neli last: 34-aastane Joseph, 24-aastane Jason, 23-aastane Jacqueline ja 21-aastane Justin.