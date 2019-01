Poeg nägi 33 aastat tagasi, kuidas ta isa süstiku Challenger katastroofis hukkus

28. jaanuaril 1986, kui süstik Challenger startis, oli Scobee juunior just lõpetanud USA õhujõudude akadeemia. Ta läks koos ema ja teiste meeskonnaliikmete peredega Floridasse Kennedy kosmosekeskuse Cape Canaverali õhujõudude baasi, kust see süstik startis missioonile 51-L.

Richard Scobee meenutas nüüd 33 aasta tagust katastroofi öeldes, et ta kaotas isa ja see oli tema jaoks väga valus.

«Olen saanud tagasisidet, et see katastroof puudutas kõiki ameeriklasi. See katastroof on osa meie kosmoseajaloost, kahjuks küll negatiivne osa,» lausus Scobee juunior.