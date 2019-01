Pildid ja video: Prantsuse esileedi Brigitte Macron uhkeldas Egiptuses kallites Louis Vuittoni spordijalatsites

65-aastast Brigitte Macroni tuntakse kui hea moemaitsega naist, kuid moeekspertide sõnul pani see naine nüüd küll mööda, kandes helehalli pükskostüümi juurde Louis Vuittoni treeningjalatseid Run Away, teatab dailymail.co.uk.

Moeloojate teatel tegi Louis Vuittoni firma need jalatsid proua Macroni eritellimusel ja seega ei ole nende täpne hind teada, kuid nimetatud firma müüb sarnaseid treeningjalatseid hinnaga 730 eurot.

Prantsuse president Emmanuel Macron ja esileedi Brigitte Macron on Egiptuses visiidil. Prantslastele jäid silma proua Macroni kallid spordijalatsid

Prantsuse sotsiaalmeedias võrreldakse Brigitte Macroni 18. sajandi prantsuse kuninganna Marie-Antoinette’iga, kellele väidetavalt ei läinud rahva probleemid korda. Nüüdsed kallid spordijalatsid tõstatasid küsimuse, kas esileedi on sama pillav kui oli kunagi see kuninganna.

«Tavalistel prantslastel on raske, me peame pidevalt võitlema selle eest, et toime tulla. Esileedi aga uhkeldab oma jalatsitega nagu Marie-Antoinette,» kirjutati sotsiaalmeedias.