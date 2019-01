Pildid: Bulgaarias toimus kevade kutsumise karneval

Karnevalil, mis on Balkani riikides vanim, osales lisaks kohalikele ka välismaalasi, kelle seas domineerisid ameeriklased ja hiinlased, teatab reuters.com.

Lääne-Bulgaarias, pealinnast Sofiast 25 kilomeetri kaugusel toimuval talvekarnevalil osalejad on riietunud nii vaimudeks, loomadeks kui muinasjututegelasteks, kandes erksavärvilisi kostüüme.

Nad viivad läbi tantsu- ja trummirituaale, mis peaks järgneva aasta jooksul tagama hea tervise, õnne ja suure rahalise sissetuleku. Paljud on hea õnne toomiseks pannud oma riietele vasest kelladega vööd, mille kaal võib olla umbes kuus kilogrammi.

Bulgaarias vahetusüliõpilasena õppiv hiinlane Wang Xao sõnas meediale, et ta ei olnud varem sellisel karnevalil osalenud ning see oli tema jaoks uudne ja huvitav.

Karnevalil nägi ka väga suuri maske, mille pikkus oli ligi üks meeter. Tegemist on maskidega, mis tähistavad, et maailmal on kaks poolt, hea ja halb.