Aafrika tulepõrgu tunnistaja Katrin Siska: midagi nii hirmsat ei ole ma mitte kunagi varem oma silmaga näinud

«Midagi nii hirmsat ei ole ma mitte kunagi varem oma silmaga näinud. Kaks suurt mäge on leekides ja tuli levib tugeva tuule tõttu kiiresti edasi Eile hilisõhtul Cape Townis peale kino linna poole liikudes märkasin kahte pikka tuleriba ja rohket leekidest oranžiks värvunud tossu pimedas majade taamal kõrgel taeva all ning hakkasin guugeldama.»

«Tuli välja, et laupäeval oli süttinud mägedevaheline tee ning tugeva tuule tõttu levis tuli kiiresti Signal Hillile ja populaarsele turismiobjektile, Lion Head mäele. Uudistest lugesin veel, et praegu on Aafrikas ohtlik tuletormide aeg ning et siit nelja tunni kaugusel Mossel Bays oli samuti tulekahju mõned päevad tagasi.»

«Öösel oli linnas tugev kärsahais õhus, kui lähemale asja uudistama sõitsin ja politsei ning päästeameti masinad olid tänavatel. Hirmuäratav erksates leekides mägi paistis pilvelõhkujate vahel väga lähedal olevat. Alles mõned päevad tagasi käisin Table Mountainil, kuid nüüd on see ohtliku olukorra tõttu suletud. Tuli on levinud ka sinna ja teed on suletud. Mäe küljel elavatest majadest on perekonnad omal soovil evakueerunud, kuna seal pole tossu tõttu võimalik hingata. Ametlikku evakueerumiskäsku linna poolt välja antud hetkeks veel ei ole.»