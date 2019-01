34-aastase Laura kahenädalasest päikesepuhkusest sai 14 kuu pikkune põrgu

Plummer üritas kohtus selgitada, et tal kaasas olnud tabletid ei olnud Egiptuses narkoturul müümiseks, vaid need olid mõeldud ta egiptlasest abikaasale Omar Abdel Azimile, kellel oli mõni aeg tagasi raske autoõnnetus, millest ta paranes. Arstide teatel said mehel selles õnnetuses nii lülisammas kui selle juures paiknevad veresooned ja lihased vigastada. Azimile tehti seljaoperatsioon, millest paranemisel olid tal pidevad valud.

Inglanna sõnul ta ei teadnud, et just need ravimid, mida ta viis oma mehele, on Egiptuses võrdsustatud narkootikumidega.