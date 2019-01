Kuningakoja allikad: Meghan on teinud Harryst vinguva vanamehe

Sellisel seisukohal on ka kuningliku pere liikmete elu jälgiv ning prints Harryst raamatu «Prince Harry: The Inside Story» (Prints Harry: tema tegelik elu) kirjutanud biograaf Duncan Larcombe, teatavad thesun.co.uk ja express.co.uk.

«Prints Harry oli tore noor mees, kes oli kahe jalaga maa peal ja oskas igas olukorras toime tulla, kuid nüüd on temast saanud vinguv vanamees. Ta ei käitu enam oma eale vastavalt,» teatas Larcombe.

Prints Harry 14. jaanuaril Inglismaal Birkenheadis FOTO: NIEBOER/PICTURE PRESS EUR/SIPA /Scanpix

Biograafi sõnul tuli muutus Harry käitumises hästi esile, kui tema ja ta naine, Sussexi hertsoginna Meghan külastasid möödunud aasta sügisel Austraaliat, Fidžit, Tongat ja Uus-Meremaad.

Larcombe’i teatel oli Harry seal üldiselt väga tõsine, ta näos oli näha isegi tüdimust.

«Harry kaaskond ja töötajad peavad teda fantastiliseks, kuid printsi juures on uusi jooni, millega neil on raske leppida. Mõnikord ta käitub nagu vanamees, kes ei ole üldse rahul ja see teeb temaga suhtlemise raskeks,» lisas biograaf.

Larcombe’i sõnul oli prints Harry enne Meghan Markle’iga abiellumist oma kaastöötajatega sinapeal ja suhtles nendega nagu võrdne võrdsega.

«Nüüd seda enam ei näe. Harry on rohkem endassetõmbunud, ta ei viska enam nalja ja on aegajalt väga tõsine, mis ei ole talle loomuomane. Ta pikaajaliste töötajate sõnul käitub Harry vahel ettearvamatult. Võib arvata, et ta elus on pingeid, mis sunnivad teda nii käituma,» nentis biograaf.

Larcombe’i arvates on Harry pinges selle tõttu, et ta saab varsti isaks, kuid ka selle tõttu, et ta naisel on raske Briti kuningakoja reeglitega harjuda ning meedia jälgib hertsoginna Meghani iga sammu, olles ta vigade suhtes armutu.

Hertsoginna Meghan on harjunud oma elu iga sammu kontrollima ja nüüd üritab ta kontrollida ka oma mehe, prints Harry elu, minnes alatasa vastuollu kuningakoja reeglitega.

Hertsoginna Meghan 14. jaanuaril Inglismaal Birkenheadis FOTO: PPE/SIPA /Scanpix

Lisaks on must kass jooksnud läbi prints Harry ja ta venna, prints Williami vahelt. Samuti ei saa hertsoginna Meghan läbi Williami naise, Cambridge’i hertsoginna Catherine’iga.

Möödunud jõulude ajal teatas meedia, et paarid on omavahel ära leppinud, kuid tegelikult pidavat vaenutuli tuha all edasi lõõmama.

Larcombe siiski loodab, et kui Meghanile ja Harryle laps sünnib, muutub Harry taas elurõõmsamaks.

Lisaks kolivad Harry ja Meghan varsti Williamist ja Catherine’ist kaugemale ning ka see võib suhteid parandada.