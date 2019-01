Ajalooline moment: EMA gala tõi legendaarse Mahavoki ja Kare Kauksi taas ühele lavale

37 aastat tagasi loodud bänd on muusikasõpru rõõmustanud paljude hittidega, nende seas «Kaugel maal», «On läinud aastad» ja «Mägede hääl», kusjuures viimast esitas EMA galal ansambli kauaaegne solist Kare Kauks. Veel olid solistidena kohal Karl Madis ja Anet Vaikmaa. Viimase isa on Mahavoki ninamees ja kitarrist Heini Vaikmaa.

Melomaan Olav Osolin rõõmustas, et bänd sai lõpuks kätte väljateenitud tunnustuse. «Kusjuures eriliselt hea meel oli mul selle üle, et Kare lasi end lõpuks Heinil pehmeks rääkida, sõitis siiski Rootsist Tallinna ja näitas Saku hallis, kuidas tuleb tegelikult laulda «Mägede häält». See oli uhke hetk!» kirjutas Osolin Facebookis.