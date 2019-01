Lõbus video: ralliäss Ott Tänak kihutab Monte Carlo rallil nublu sügishiti rütmis

Tänak jagas Facebookis videot, kus kuulab koos Järveojaga nublu hitti «tmt», milles on sõnad «nüüd ma sõidan Tänakuga Tallinn-Pärnu kiirteel». «nublu, kus chillid? Kuna Sind polnud, siis võtsin Martini,» kirjutas ralliäss video juurde.

Nublu vastas seepeale Facebookis, et Tallinn-Pärnu kiirtee on lõpuks avatud. Räppar on teadupoolest Tänaku suur fänn.