Pildid: kümne aasta väljakutse ... Eesti meesstaaride moodi

See nimekiri koosneb 21 Eesti tuntud mehest, lauljast, näitlejast, poliitikust, teleperesoonist, kes on rohkem kui kümme aastat olnud Eesti avaliku elu tegelased. Kümme aastat meedia tähelepanu on võimaldanud nendest kokku panna galerii, kus on nendest pildid kümme aastat tagasi ja tänapäeval.