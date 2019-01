Kadiahil uus fänn? Eesti Laulu produtsent Tomi Rahula: tal on suurepärane laul ja üliarmas hääl

Tomi Rahula käest taheti loomulikult teada, kas ja kes on tema arvates tänavuse Eesti Laulu 24 kandidaadi seast see, kes võiks maikuus Tel Avivis toimuval Eurovisiooni suurvõistlusel esiviisikusse tulla. Tomi ütles, et see laul on tema arvates täiesti olemas, aga ta ei soovinud öelda, mis see on.

Õige. Tema positsioonil olev mees peab jääma neutraalseks.

Siis uuris «Seitsmeste» saatejuht, missugused šansid on Kadi Pollil ehk Kadiahil.

«Ma loodan, et suured,» kiitis Rahula.

«Esiteks on tal väga-väga lahe lugu. Väga hea lugu. Inimesena on ta väga tore ja armas. Tal on üliarmas vokaalihääl ja tämber. Tal on teistmoodi. Ma siiralt loodan, et tal läheb väga hästi. Ta on kihvt inimene ja lauljanna,» lisas produtsendina enda esimesele Eesti Laulule vastuminev Tomi.

Kadiah sai Tomi Rahulalt palju kiita. FOTO: Erakogu

Mida aga arvab Kadiah Tomi Rahula ja teiste toetusest. Elu24 võttis temaga ühendust, et neiu käest seda ise pärida.

Milline oli sinu reaktsioon, kui kuulsid Tomi Rahula kommentaari enda kohta? Mida sa tema kommentaaridest arvad?

Kui seda kuulsin, olin väga õnnelik. Ta on ikkagi Eesti Laulu kõige tähtsam lüli ja kuulda tema suust nii positiivseid sõnu, annab mulle kõvasti inspiratsiooni juurde. Tänan teda väga selle eest.

Kes on sinu suurim fänn?

Suurimad fännid on minu vanavanemad, kes helistavad iga päev, et kuidas mul läheb ja eks nad ikka muretsevad, kuidas tervis tempole ja pingele vastu peab (toim. Kadiahil on krooniline migreen). Ja loomulikult mu ülejäänud pere, lähedased sõbrad, töökaaslased.

Kas keegi tuntud inimene peale Tomi sind veel kiitnud on?