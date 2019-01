Kristiina Heinmets-Aigro jättis oma valimisplatvormilt välja olulised sihtrühmad

Valimised on varsti tulemas ning poliitikud püüavad agaralt rahva tähelepanu endale saada, et märtsis nende häältele loota. Kuid Kristiina Heinmets-Aigro on vist endale teinud suure karuteene, kui jättis rahva arvates valimisplatvormilt välja olulise sihtrühma.