Šokeeriv dokkfilm Michael Jacksoni lapsepilastamisest ristiti esilinastusel õudusfilmiks

Šokeeriva dokumentaalfilmi peategelased on Wade Robson ja James Safechuck, kes väidavad, et popikuningas kasutas neid lapsepõlves seksuaalselt ära, vahendab The Sun. Väidetavalt leidsid väärteod aset Jacksonile kuulunud Neverlandi rantšos. Praegu on Robson ja Safechuck 30ndates eluaastates.